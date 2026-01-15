Азаров рассказал, чем привлекателен для Зеленского новый министр обороны

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров, который ранее занимал пост министра цифровой трансформации, привлекателен для Владимира Зеленского тем, что займется выявлением уклонистов, в том числе методами цифрового контроля, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров.
"Кандидатура Федорова на должность министра обороны привлекательна для Зеленского с точки зрения мотивации, что он способен к различным методам цифрового контроля населения. И Федоров уже успел заявить, что 2 миллиона украинцев скрываются от регистрации в ТЦК (военкоматах - ред.). Значит, у него есть механизм выявления этих 2 миллионов", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его оценке, именно этот фактор был определяющим для выбора кандидатуры Федорова. "Главная задача у киевского режима сейчас – набирать пушечное мясо, которое всячески уклоняется и всячески старается избежать такой плачевной участи. И если Федоров Зеленскому пообещал, что он из этих 2 миллионов уклонистов минимум 500 тысяч выявит реально, а не по бумаге, то это для Зеленского огромный факт для назначения Федорова на должность", - считает Азаров.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.