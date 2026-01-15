Азаров рассказал, чем привлекателен для Зеленского новый министр обороны

По его оценке, именно этот фактор был определяющим для выбора кандидатуры Федорова. "Главная задача у киевского режима сейчас – набирать пушечное мясо, которое всячески уклоняется и всячески старается избежать такой плачевной участи. И если Федоров Зеленскому пообещал, что он из этих 2 миллионов уклонистов минимум 500 тысяч выявит реально, а не по бумаге, то это для Зеленского огромный факт для назначения Федорова на должность", - считает Азаров.