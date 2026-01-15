На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за Украины

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Депутат Европейского парламента Фридрих Пюрнер предупредил о риске разворовывания займа Украине от Европы на 90 миллиардов евро, следует из его запроса к руководству ЕС.



"Какие бюджетные проверки будут проводиться, кем и с какой периодичностью, чтобы контролировать фактическое использование средств..." — задался он вопросом.