На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за Украины - РИА Новости, 15.01.2026
12:13 15.01.2026
На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за Украины
Депутат Европейского парламента Фридрих Пюрнер предупредил о риске разворовывания займа Украине от Европы на 90 миллиардов евро, следует из его запроса к...
На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за Украины

Депутат ЕП Пюрнер предупредил о пропаже на Украине займа на 90 миллиардов евро

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Депутат Европейского парламента Фридрих Пюрнер предупредил о риске разворовывания займа Украине от Европы на 90 миллиардов евро, следует из его запроса к руководству ЕС.

"Какие бюджетные проверки будут проводиться, кем и с какой периодичностью, чтобы контролировать фактическое использование средств..." — задался он вопросом.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Польше забили тревогу из-за произошедшего после ударов России по Украине
09:07
Депутат поинтересовался, кто гарантирует, что эти средства не приведут к дальнейшей коррупции на Украине.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение государств ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир в этой стране. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском поразило Запад
09:44
 
