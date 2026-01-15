МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Депутат Европейского парламента Фридрих Пюрнер предупредил о риске разворовывания займа Украине от Европы на 90 миллиардов евро, следует из его запроса к руководству ЕС.
"Какие бюджетные проверки будут проводиться, кем и с какой периодичностью, чтобы контролировать фактическое использование средств..." — задался он вопросом.
"Какие бюджетные проверки будут проводиться, кем и с какой периодичностью, чтобы контролировать фактическое использование средств..." — задался он вопросом.
Депутат поинтересовался, кто гарантирует, что эти средства не приведут к дальнейшей коррупции на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение государств ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир в этой стране. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение государств ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир в этой стране. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.