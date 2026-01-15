https://ria.ru/20260115/ukraina-2067993598.html
В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2026
В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.01.2026
В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще 11 областях Украины объявили воздушную тревогу