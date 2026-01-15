Рейтинг@Mail.ru
В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2026
10:32 15.01.2026
В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.01.2026
в мире, россия, украина, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Николаевской и Киевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В миреРоссияУкраинаКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала