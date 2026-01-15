https://ria.ru/20260115/ukraina-2067969022.html
Во Львове прогремел взрыв
Взрыв прогремел во Львове на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.01.2026
2026
Новости
ru-RU
Во Львове после воздушной тревоги прогремел взрыв