На Западе заявили о риске поражения Украины в ближайшие недели

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В попытках одолеть друг друга элита киевского режима даже не задумывается о сохранении своей страны, а события последних недель на фронте и в обществе свидетельствуют об окончательном поражении в конфликте против Москвы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
Во вторник Петр Порошенко*, выступая в Раде, заявил о невозможности признания "псеводовыборов" во время войны и призвал сконцентрироваться на поддержке ЕС и НАТО. Его слова восприняли как критику подходов Владимира Зеленского к западным партнерам.
"Мне показалось, что Порошенко* хотел сказать, что Зеленский полностью провалился, так как не смог получить от НАТО или европейских стран ничего, что позволило бы Украине справиться с этим кризисом. Сейчас Порошенко* будет делать все, чтобы эстафета лидерства вернулась к нему", — сообщил эксперт.
По его словам, рост внутриполитического напряжения на Украине способствует окончательному разрушению государства, терпящему в последние дни череду поражений на фронте.
"В Киеве, похоже, никто не задумывается о сохранении страны. Украина продолжает разрушаться, конфликт продолжается. <…> Европейцы все еще находятся во власти собственных иллюзий, а украинцы отказываются, смотреть в лицо реальности, реальности последних нескольких недель, которая, несомненно, свидетельствует об их поражении в войне", — подытожил Меркурис.
В последние дни на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму