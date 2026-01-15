Рейтинг@Mail.ru
14:09 15.01.2026
Туск раскритиковал возможное военное вмешательство США в Гренландию
Военное вмешательство США в Гренландии стало бы катастрофой для НАТО, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 15.01.2026
Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Военное вмешательство США в Гренландии стало бы катастрофой для НАТО, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск.
По его словам, "сейчас не место и не время на детальный анализ политических и военных последствий возможной военной интервенции США в Гренландии".
Гренландия
Конгрессвумен потребовала от Трампа обнародовать документы по Гренландии
13:20
13:20
"С нашей точки зрения, это была бы катастрофа. Конфликт или попытка захвата территории страны-члена НАТО другой страной-членом НАТО было бы концом света, мира, который мы знаем и который десятилетиями гарантировал нашу безопасность и миропорядок, опирающийся на солидарности НАТО", - сказал он.
Туск указал, что не хочет спекулировать о такой возможности. "Но нельзя исключать никакого сценария. Принимая во внимания действия Трампа последнего времени, все возможно", - указал польский премьер. "Непредсказуемость – это его метод. Точно ничего нельзя исключать", - отметил он.
"Есть ли у Европы план? На такое развитие событий никогда не может быть плана", - заключил он. "Нужно подготовиться к строительству безопасности с теми, кто остается лояльными к проекту Запада как общности", - сказал премьер.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Дональд Трамп
Конгрессмен предупредил об угрозе импичмента Трампа из-за Гренландии
13:14
13:14
 
