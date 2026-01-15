Туск раскритиковал возможное военное вмешательство США в Гренландию

ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Военное вмешательство США в Гренландии стало бы катастрофой для НАТО, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.