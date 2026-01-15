Рейтинг@Mail.ru
Фидан прокомментировал слова Трампа о налогах за сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/turtsija-2068068833.html
Фидан прокомментировал слова Трампа о налогах за сотрудничество с Ираном
Фидан прокомментировал слова Трампа о налогах за сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 15.01.2026
Фидан прокомментировал слова Трампа о налогах за сотрудничество с Ираном
Намерения американского президента ввести налоги для стран, ведущих дела с Ираном, пока остаются устной декларацией, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:44:00+03:00
2026-01-15T14:44:00+03:00
в мире
иран
турция
абу-даби
хакан фидан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063610004_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_9b8c73dc3f4c0d6696422f86fcf4e83d.jpg
https://ria.ru/20260113/iran-2067466289.html
https://ria.ru/20260115/ssha-2068047061.html
иран
турция
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063610004_2:0:1450:1086_1920x0_80_0_0_2b7911cf6ef9225001b7567d83ec1216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, турция, абу-даби, хакан фидан, оон
В мире, Иран, Турция, Абу-Даби, Хакан Фидан, ООН
Фидан прокомментировал слова Трампа о налогах за сотрудничество с Ираном

Фидан: Турция не видела решений США о налогах для сотрудничащих с Ираном стран

© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции Хакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Намерения американского президента ввести налоги для стран, ведущих дела с Ираном, пока остаются устной декларацией, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Трамп объявил об этом решении, когда я был в Абу-Даби. Это пока лишь декларация, никакого реального решения или списка стран, которые оно затронет, пока нет", - заявил Фидан журналистам в Стамбуле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
Трамп ранее объявил о введении пошлин в 25% против всех стран, ведущих дела с Ираном. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в среду заявил, что американские экономические санкции носят незаконный и негуманный характер, а также противоречат принципам и основополагающим нормам Устава ООН и международного права.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
WSJ: США будет трудно собрать ударный авиационный отряд для атаки Ирана
13:35
 
В миреИранТурцияАбу-ДабиХакан ФиданООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала