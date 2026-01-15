https://ria.ru/20260115/trevoga-2067958960.html
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 15.01.2026
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T05:13:00+03:00
2026-01-15T05:13:00+03:00
2026-01-15T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ивановская область
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников
В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотников