В Пензенской области ввели режим опасности атаки беспилотников
В Пензенской области ввели режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников объявлен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 15.01.2026
пензенская область
