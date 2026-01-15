Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме назвали слова Трампа о возможной отмене выборов шуткой - РИА Новости, 15.01.2026
В Белом доме назвали слова Трампа о возможной отмене выборов шуткой
В Белом доме назвали слова Трампа о возможной отмене выборов шуткой
Президент США Дональд Трамп шутит, говоря о возможной отмене выборов в США, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 15.01.2026
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
В Белом доме назвали слова Трампа о возможной отмене выборов шуткой

Левитт: Трамп шутит, говоря об отмене выборов в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп шутит, говоря о возможной отмене выборов в США, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Трамп ранее в январе уже выражал мнение, что, возможно, в США стоит отменить выборы. В интервью агентству Рейтер в четверг он заявил, что добился таких успехов, что, "если подумать, выборы вообще не нужны".
"Президент просто шутил. Он говорил: "Мы делаем такую ​​замечательную работу. Мы делаем всё возможное. Американский народ, возможно, думает, что нам следует просто продолжать в том же духе". Но он говорил это в шутливой форме", - заявила в четверг Левитт, отвечая на вопрос, действительно ли Трамп хочет отмены выборов в США.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Трамп победил кризис инфляции в США, созданный Байденом, считает Белый дом
В миреСШАДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
