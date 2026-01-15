https://ria.ru/20260115/tramp-2068187668.html
В Белом доме назвали слова Трампа о возможной отмене выборов шуткой
В Белом доме назвали слова Трампа о возможной отмене выборов шуткой
Президент США Дональд Трамп шутит, говоря о возможной отмене выборов в США, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 15.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
