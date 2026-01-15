https://ria.ru/20260115/tramp-2068187127.html
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в ближайшее время, заявила Левитт
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в ближайшее время, заявила Левитт - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в ближайшее время, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп объявит кандидата на пост нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие пару недель, сообщила пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-15T22:16:00+03:00
2026-01-15T22:16:00+03:00
2026-01-16T09:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джером пауэлл
каролин левитт
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108191_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_f538b3f892b9fc15fa346e55223fa74e.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067711260.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108191_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_188bc70b69a82e3c0eb632ffa12ef848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джером пауэлл, каролин левитт, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Каролин Левитт, Федеральная резервная система США
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в ближайшее время, заявила Левитт
Левитт: Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в ближайшие пару недель