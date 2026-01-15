Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в ближайшее время, заявила Левитт
22:16 15.01.2026 (обновлено: 09:05 16.01.2026)
Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в ближайшее время, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп объявит кандидата на пост нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие пару недель, сообщила пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 16.01.2026
сша
в мире, сша, дональд трамп, джером пауэлл, каролин левитт, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Каролин Левитт, Федеральная резервная система США
Левитт: Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в ближайшие пару недель

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявит кандидата на пост нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие пару недель, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Он окончательно примет это решение в ближайшие пару недель", – сказала она журналистам.
Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале 2026 года, назвав текущего главу ФРС Джерома Пауэлла "упрямым волом". Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла о реконструкции комплекса зданий ФРС.
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп заявил, что глава ФРС либо некомпетентен, либо коррумпирован
