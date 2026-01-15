Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в ближайшее время, заявила Левитт

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявит кандидата на пост нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие пару недель, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Он окончательно примет это решение в ближайшие пару недель", – сказала она журналистам.