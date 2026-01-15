Рейтинг@Mail.ru
21:40 15.01.2026
Трамп не поменял мнение по поводу поддержки Мачадо, заявила Левитт
в мире
венесуэла
сша
мария корина мачадо
дональд трамп
каролин левитт
удары сша по венесуэле
в мире, венесуэла, сша, мария корина мачадо, дональд трамп, каролин левитт, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Мария Корина Мачадо, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Удары США по Венесуэле
Трамп не поменял мнение по поводу поддержки Мачадо, заявила Левитт

Левитт: Трамп не изменил позицию по поводу поддержки Мачадо в Венесуэле

© AP Photo / Matias DelacroixМария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Мария Корина Мачадо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поменял своей позиции о том, что венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо не пользуется необходимой поддержкой народа Венесуэлы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Его мнение по этому вопросу не изменилось", - сказала Левитт на брифинге.
После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки. Однако Трамп, назвав Мачадо "милой женщиной", заявил, у нее нет поддержки в Венесуэле.
Рубио общается с временным президентом Венесуэлы, заявила Левитт
Вчера, 21:37
 
