Трамп не поменял мнение по поводу поддержки Мачадо, заявила Левитт
Трамп не поменял мнение по поводу поддержки Мачадо, заявила Левитт - РИА Новости, 15.01.2026
Трамп не поменял мнение по поводу поддержки Мачадо, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп не поменял своей позиции о том, что венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо не пользуется необходимой поддержкой... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T21:40:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
мария корина мачадо
дональд трамп
каролин левитт
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
2026
Новости
Трамп не поменял мнение по поводу поддержки Мачадо, заявила Левитт
