21:29 15.01.2026 (обновлено: 21:37 15.01.2026)
Трамп вместе с командой следят за ситуацией в Иране, заявила Левитт
Трамп вместе с командой следят за ситуацией в Иране, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп и его команда пристально следят за ситуацией в Иране, все возможные варианты действий остаются на рассмотрении, сообщила в четверг... РИА Новости, 15.01.2026
иран, в мире, сша, каролин левитт, дональд трамп
Иран, В мире, США, Каролин Левитт, Дональд Трамп
Трамп вместе с командой следят за ситуацией в Иране, заявила Левитт

Левитт: Трамп вместе с командой пристально следят за ситуацией в Иране

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда пристально следят за ситуацией в Иране, все возможные варианты действий остаются на рассмотрении, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент и его команда внимательно следят за ситуацией, и президент по-прежнему рассматривает все варианты", – сказала она журналистам.
