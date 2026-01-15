https://ria.ru/20260115/tramp-2068181982.html
Трамп вместе с командой следят за ситуацией в Иране, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп и его команда пристально следят за ситуацией в Иране, все возможные варианты действий остаются на рассмотрении, сообщила в четверг... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T21:29:00+03:00
иран, в мире, сша, каролин левитт, дональд трамп
