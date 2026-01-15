Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Египет участвовал в переговорах, убедивших Трампа не ударять по Ирану - РИА Новости, 15.01.2026
21:25 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/tramp-2068181505.html
СМИ: Египет участвовал в переговорах, убедивших Трампа не ударять по Ирану
СМИ: Египет участвовал в переговорах, убедивших Трампа не ударять по Ирану - РИА Новости, 15.01.2026
СМИ: Египет участвовал в переговорах, убедивших Трампа не ударять по Ирану
СМИ: Египет участвовал в переговорах, убедивших Трампа не ударять по Ирану

Reuters: Египет участвовал в переговорах, убедивших Трампа не ударять по Ирану

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Египет вместе с Саудовской Аравией, Катаром и Оманом в течение двух суток вел активную дипломатическую работу с Вашингтоном, прежде чем президент США Дональд Трамп передумал наносить удары по Ирану, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из стран Персидского залива.
Ранее западные СМИ сообщали, что Саудовская Аравия, Катар и Оман пытаются уговорить Трампа не наносить удары по Ирану. В четверг издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что чиновники в арабских странах считают, что напряженность в Персидском заливе была снижена, поскольку активные дипломатические усилия помогли отговорить Трампа от ударов по Ирану и оставить время для переговоров.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Иране задержали шесть боевиков, причастных к беспорядкам в Кермане
Вчера, 19:43
"Саудовская Аравия, Катар, Оман и Египет участвовали в дипломатических переговорах в течение 48 часов, прежде чем президент США Дональд Трамп в четверг дал понять, что он окончательно решил пока что воздержаться от нападения", - пишет агентство.
Отмечается, что четыре страны дали понять Вашингтону, что любое нападение будет иметь последствия для всего региона как с точки зрения безопасности, так и экономики, и в конечном итоге повлияет на сами США.
По данным агентства, государства Персидского залива опасаются, что американские военные объекты и энергетические объекты на их территории могут стать объектом ответных действий Ирана на американские атаки. По данным источников, Иран получил послание о том, что любая ответная атака на американские объекты в Персидском заливе будет иметь последствия для отношений Тегерана с другими странами региона.
Трамп во вторник заявил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами, и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам в четверг заявил, что Трамп сообщил иранской стороне об отсутствии планов напасть на страну, но попросил Тегеран также проявить сдержанность, сообщает пакистанское издание Dawn.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Фидан прокомментировал слова Трампа о налогах за сотрудничество с Ираном
Вчера, 14:44
 
