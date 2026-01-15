Трамп начал встречу с венесуэльской оппозиционеркой Мачадо

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал в Белом доме встречу с венесуэльским оппозиционным политиком Марией Кориной Мачадо, которая заявляла о готовности передать главе Белого дома присужденную ей Нобелевскую премию мира, передает корреспондент РИА Новости.