Трамп назвал несправедливыми штрафы ЕС в отношении технокомпаний США - РИА Новости, 15.01.2026
20:23 15.01.2026
Трамп назвал несправедливыми штрафы ЕС в отношении технокомпаний США
Трамп назвал несправедливыми штрафы ЕС в отношении технокомпаний США - РИА Новости, 15.01.2026
Трамп назвал несправедливыми штрафы ЕС в отношении технокомпаний США
Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал штрафы Европейского союза против американских технологических компаний, назвав их очень... РИА Новости, 15.01.2026
Трамп назвал несправедливыми штрафы ЕС в отношении технокомпаний США

Трамп назвал несправедливыми штрафы ЕС в отношении технологических компаний США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал штрафы Европейского союза против американских технологических компаний, назвав их очень несправедливыми.
"Это (штрафы ЕС – ред.) очень несправедливо по отношению к нашим технологическим компаниям и к Соединенным Штатам Америки!" – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Так американский лидер прокомментировал инфографику в своем посте, согласно которой в 2024 году ЕС получил больше доходов от штрафов, наложенных на американские технологические компании, чем от налога на прибыль всех публичных интернет-компаний Европы - 3,8 против 3,2 миллиарда евро.
В 2024 году ЕС оштрафовал несколько американских технологических компаний, включая Google, Apple, Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), X, Uber, LinkedIn и OpenAI.
Самый крупный штраф ЕС в 2024 году, почти 2 миллиарда долларов (1,84 миллиарда евро), получил Apple за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкального стриминга: компания препятствовала информированию пользователей о более дешевых подписках у конкурентов, включая Spotify.
Еврокомиссия в рамках закона о цифровых рынках (DMA) от 2022 года определила ряд фирм, включая Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft и соцсеть X, как наиболее крупные онлайн-платформы: они попали под прямой надзор Еврокомиссии. За нарушение ими обязательств в рамках DMA предусмотрены крупные штрафы, а в случае систематического нарушения их могут обязать продать свой бизнес в ЕС. В связи с этим компания Amazon подала иск в Суд ЕС, требуя отменить применяемые к ней меры повышенного контроля Еврокомиссии.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
