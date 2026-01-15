Трамп назвал несправедливыми штрафы ЕС в отношении технокомпаний США

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал штрафы Европейского союза против американских технологических компаний, назвав их очень несправедливыми.
Так американский лидер прокомментировал инфографику в своем посте, согласно которой в 2024 году ЕС получил больше доходов от штрафов, наложенных на американские технологические компании, чем от налога на прибыль всех публичных интернет-компаний Европы - 3,8 против 3,2 миллиарда евро.
Самый крупный штраф ЕС в 2024 году, почти 2 миллиарда долларов (1,84 миллиарда евро), получил Apple за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкального стриминга: компания препятствовала информированию пользователей о более дешевых подписках у конкурентов, включая Spotify.
Еврокомиссия в рамках закона о цифровых рынках (DMA) от 2022 года определила ряд фирм, включая Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft и соцсеть X, как наиболее крупные онлайн-платформы: они попали под прямой надзор Еврокомиссии. За нарушение ими обязательств в рамках DMA предусмотрены крупные штрафы, а в случае систематического нарушения их могут обязать продать свой бизнес в ЕС. В связи с этим компания Amazon подала иск в Суд ЕС, требуя отменить применяемые к ней меры повышенного контроля Еврокомиссии.