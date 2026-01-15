СМИ: Гренландия не нужна Трампу для создания "Золотого купола"

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп увязал свои заявления о необходимости контроля над Гренландией с созданием американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", однако для реализации этого проекта Соединенным Штатам не требуется захватывать датскую автономную территорию, сообщило в четверг издание Politico со ссылкой на действующих и бывших представителей Пентагона.