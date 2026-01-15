Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Гренландия не нужна Трампу для создания "Золотого купола"
17:48 15.01.2026
СМИ: Гренландия не нужна Трампу для создания "Золотого купола"
СМИ: Гренландия не нужна Трампу для создания "Золотого купола"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп увязал свои заявления о необходимости контроля над Гренландией с созданием американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", однако для реализации этого проекта Соединенным Штатам не требуется захватывать датскую автономную территорию, сообщило в четверг издание Politico со ссылкой на действующих и бывших представителей Пентагона.
В мае 2025 года Трамп анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования. В среду он заявил, что США нужна Гренландия ради национальной безопасности, а также она важна для планируемой реализации проекта противоракетной системы. Вопросы, по данным издания, вызывает архитектура "Золотого купола", значительная часть которой изначально предполагалась как космическая с использованием орбитальных сенсоров и перехватчиков, что снижает необходимость в расширении наземной инфраструктуры.
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Пентагон подготовил проект создания "Золотого купола"
18 сентября 2025, 08:36
"Если элементы системы ("Золотой купол" - ред.) будут преимущественно космическими, ценность Гренландии для этого проекта будет ограниченной", - сказал один из бывших высокопоставленных чиновников Пентагона, слова которого привело издание.

Как отметили источники издания, США уже обладают необходимым доступом к инфраструктуре в Гренландии в рамках соглашения с Данией от 1951 года. Американское военное присутствие сосредоточено на космической базе "Питуффик", которая используется для раннего предупреждения об угрозах из Арктики, хотя перехватчики там не размещены, уточнило издание. По словам бывшего представителя Пентагона, в случае необходимости США могли бы согласовать размещение дополнительных радаров, сенсоров или перехватчиков с датскими властями, добавило издание.
"Правильный способ взаимодействия с союзником для укрепления обороны территории США - это сотрудничество, а не ультиматумы. Если цель действительно состоит в усилении противоракетной обороны, то администрация начала этот процесс крайне неудачно", - считает бывший представитель Пентагона.

По сведениям экспертов, Пентагон рассматривал и альтернативные площадки для размещения наземных элементов ПРО на территории самих США, включая военную базу "Форт-Драм" в штате Нью-Йорк, а также объекты на Аляске, написало издание. По их оценке, Гренландия не обладает очевидными преимуществами по сравнению с этими вариантами, заключило издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купол"
8 января, 22:44
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, подчеркнув, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
СМИ узнали, сколько потребуется для создания системы ПРО "Золотой купол"
29 октября 2025, 17:17
 
В мире Гренландия США Дания Дональд Трамп Министерство обороны США Politico НАТО
 
 
