Трамп пригрозил Миннесоте вводом войск, если власти не остановят протесты
16:20 15.01.2026 (обновлено: 16:28 15.01.2026)
Трамп пригрозил Миннесоте вводом войск, если власти не остановят протесты
в мире, миннеаполис, сша, дональд трамп, тим уолц, министерство внутренней безопасности сша
В мире, Миннеаполис, США, Дональд Трамп, Тим Уолц, Министерство внутренней безопасности США
Трамп пригрозил Миннесоте вводом войск, если власти штата не остановят протесты

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил применением закона о восстании (Insurrection Act), по которому он может использовать вооруженные силы внутри страны в отношении Миннесоты, если власти штата не остановят протесты против службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE).
Закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act of 1807) – это федеральный закон США, который предоставляет президенту Соединенных Штатов право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности, против антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Суд разрешил ICE операцию в "коррумпированной" Миннесоте, заявил Трамп
15:44
"Если коррумпированные политики Миннесоты не подчинятся закону и не остановят профессиональных агитаторов и мятежников от нападок на служащих ICE, которые всего лишь пытаются выполнять свою работу, я применю закон о восстании... и быстро положу конец издевательству, происходящему в этом некогда великом штате", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Газета New York Times во вторник написала, что министерство внутренней безопасности США (МВБ) направит в Миннеаполис еще около 1 тысячи сотрудников на фоне протестов против действий ICE. Трамп в тот же день пообещал жителям Миннесоты "день расплаты и возмездия" за миграционную политику штата и протесты против действий службы иммиграционного и таможенного контроля.
Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
Помощница главы министерства внутренней безопасности США Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
Протесты против ICE в США из-за убийства женщины - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп пообещал жителям Миннесоты день расплаты и возмездия
13 января, 17:27
 
В миреМиннеаполисСШАДональд ТрампТим УолцМинистерство внутренней безопасности США
 
 
