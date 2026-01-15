Трамп пригрозил Миннесоте вводом войск, если власти не остановят протесты

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил применением закона о восстании (Insurrection Act), по которому он может использовать вооруженные силы внутри страны в отношении Миннесоты, если власти штата не остановят протесты против службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE).

Закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act of 1807) – это федеральный закон США , который предоставляет президенту Соединенных Штатов право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности, против антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей.

"Если коррумпированные политики Миннесоты не подчинятся закону и не остановят профессиональных агитаторов и мятежников от нападок на служащих ICE, которые всего лишь пытаются выполнять свою работу, я применю закон о восстании... и быстро положу конец издевательству, происходящему в этом некогда великом штате", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Газета New York Times во вторник написала, что министерство внутренней безопасности США (МВБ) направит в Миннеаполис еще около 1 тысячи сотрудников на фоне протестов против действий ICE. Трамп в тот же день пообещал жителям Миннесоты "день расплаты и возмездия" за миграционную политику штата и протесты против действий службы иммиграционного и таможенного контроля.

Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.

Помощница главы министерства внутренней безопасности США Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.