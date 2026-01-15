Рейтинг@Mail.ru
В Швеции прокомментировали слова Трампа о российских судах у Гренландии
16:08 15.01.2026
В Швеции прокомментировали слова Трампа о российских судах у Гренландии
В Швеции прокомментировали слова Трампа о российских судах у Гренландии
Министр обороны Швеции Пол Йонсон назвал преувеличением слова президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими... РИА Новости, 15.01.2026
В Швеции прокомментировали слова Трампа о российских судах у Гренландии

Йонсон назвал преувеличением, что Гренландия якобы окружена судами РФ и КНР

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны Швеции Пол Йонсон назвал преувеличением слова президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими судами.
Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. В среду он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Туск раскритиковал возможное военное вмешательство США в Гренландию
14:09
"Заявление, что Гренландия наводнена российскими и китайскими судами, - это преувеличение, согласно оценкам, которые мы делаем для этого региона", - сказал Йонсон газете Telegraph.
Министр добавил, что число китайских исследовательских судов, заходящих в Арктический регион, увеличилось, но масштаб этой динамики "ограничен".
Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с американскими госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Белом доме в среду подчеркнул, что китайских кораблей, по данным разведки Дании, в водах острова не было уже около десяти лет.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
