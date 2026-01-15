Суд разрешил ICE операцию в "коррумпированной" Миннесоте, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Суд разрешил службе иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) продолжать свою правоохранительную операцию в "политически коррумпированной" Миннесоте, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета New York Times во вторник написала, что министерство внутренней безопасности США (МВБ) направит в Миннеаполис еще около 1 тысячи сотрудников на фоне протестов против действий ICE. Трамп в тот же день пообещал жителям Миннесоты "день расплаты и возмездия" за миграционную политику штата и протесты против действий службы иммиграционного и таможенного контроля.
"Очень уважаемый судья отказался блокировать деятельность ICE в политически коррумпированном штате Миннесота. Таким образом, ICE будет разрешено продолжить свою крайне успешную операцию по выдворению из штата некоторых из самых жестоких и порочных преступников в мире", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
Помощница главы министерства внутренней безопасности США Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее - трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.