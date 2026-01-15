"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском поразило Запад

В статье отмечается, что заявление Трампа знаменует собой сдвиг по сравнению с последними неделями, когда он выражал растущее разочарование в российском президенте Владимире Путине.



В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.