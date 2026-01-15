Рейтинг@Mail.ru
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском поразило Запад
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 15.01.2026 (обновлено: 15:06 15.01.2026)
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском поразило Запад
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском поразило Запад
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском поразило Запад

Bloomberg: заявление Трампа о Зеленском может встревожить европейских лидеров

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском может встревожить европейских лидеров, пишет Bloomberg.

"Комментарии (агентству. — Прим. ред.) Reuters также, вероятно, встревожат европейских союзников, обеспокоенных тем, что Трамп пойдет на жесткие уступки по Украине в своем стремлении сгладить некоторые ключевые моменты, остающиеся на переговорах", — говорится в публикации.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Польше забили тревогу из-за произошедшего после ударов России по Украине
09:07
В статье отмечается, что заявление Трампа знаменует собой сдвиг по сравнению с последними неделями, когда он выражал растущее разочарование в российском президенте Владимире Путине.

В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Заявление главы МИД Финляндии о России вызвало изумление на Западе
08:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
