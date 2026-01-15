Рейтинг@Mail.ru
Трамп примет в Белом доме венесуэльскую оппозиционерку Мачадо - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 15.01.2026 (обновлено: 05:27 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/tramp-2067959669.html
Трамп примет в Белом доме венесуэльскую оппозиционерку Мачадо
Трамп примет в Белом доме венесуэльскую оппозиционерку Мачадо - РИА Новости, 15.01.2026
Трамп примет в Белом доме венесуэльскую оппозиционерку Мачадо
Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме венесуэльского оппозиционного политика Корину Мачадо, следует из расписания американского лидера. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T05:20:00+03:00
2026-01-15T05:27:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
флорида
мария корина мачадо
дональд трамп
каролин левитт
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067114849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33281276cbe6e93772e79d3e05b436d3.jpg
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066564297.html
https://ria.ru/20251011/machado-2047646447.html
венесуэла
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067114849_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7bdb1e51348550e8e20917c436b3f183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, флорида, мария корина мачадо, дональд трамп, каролин левитт, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Флорида, Мария Корина Мачадо, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Удары США по Венесуэле
Трамп примет в Белом доме венесуэльскую оппозиционерку Мачадо

Белый дом: встреча Трампа с оппозиционеркой Мачадо пройдет состоится в 20:30 мск

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме венесуэльского оппозиционного политика Корину Мачадо, следует из расписания американского лидера.
«
"Президент примет участие во встрече в формате обеда с Марией Кориной Мачадо", — сообщил Белый дом.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Мачадо считает, что Трамп заслужил премию мира атакой на Венесуэлу
6 января, 06:16
Встреча начнется в 20.30 мск, говорится в расписании.
До этого Трамп заслушает доклад разведки, а после встретится с хоккейной командой из Флориды, завоевавшей кубок Стэнли в 2025 году, говорится в расписании.
В 21.00 мск пройдет пресс-конференция представителя Белого дома Каролин Левитт.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки. Трамп, однако, назвав Мачадо "милой женщиной", заявил, у нее нет поддержки в Венесуэле.
Медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Лауреат Нобелевской премии мира Мачадо посвятила награду Трампу
11 октября 2025, 01:43
 
В миреВенесуэлаСШАФлоридаМария Корина МачадоДональд ТрампКаролин ЛевиттУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала