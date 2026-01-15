Трамп примет в Белом доме венесуэльскую оппозиционерку Мачадо

https://ria.ru/20260115/tramp-2067959669.html
Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме венесуэльского оппозиционного политика Корину Мачадо, следует из расписания американского лидера. РИА Новости, 15.01.2026
2026
Белый дом: встреча Трампа с оппозиционеркой Мачадо пройдет состоится в 20:30 мск