ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал агентству Рейтер, что не знает о планах поездки в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.
https://ria.ru/20260115/tramp-2067957470.html
Трамп заявил, что не знает о планах поездки спецпосланника в Москву
Трамп заявил, что не знает о планах поездки спецпосланника в Москву - РИА Новости, 15.01.2026
Трамп заявил, что не знает о планах поездки спецпосланника в Москву
Президент США Дональд Трамп сказал агентству Рейтер, что не знает о планах поездки в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T04:52:00+03:00
2026-01-15T04:52:00+03:00
2026-01-15T04:52:00+03:00
в мире
москва
сша
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
https://ria.ru/20260115/tramp-2067955915.html
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, сша, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер
В мире, Москва, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Трамп заявил, что не знает о планах поездки спецпосланника в Москву
Трамп заявил, что не знает о планах Уиткоффа и Кушнера посетить Москву
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото