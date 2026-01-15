Трамп заявил, что не хочет затяжной войны с Ираном, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что не хочет затяжной войны с Ираном, и действия военных должны быть быстрыми и решительными при необходимости, передает NBC со ссылкой на источники.
"Если он что-то делает, то хочет, чтобы это было решительно", – передает телеканал слова одного из членов администрации.
Однако советники Трампа не уверены, что режим в Иране падет после первого удара, и опасаются, что у США недостаточно ресурсов для защиты в регионе. В ожидании агрессивного ответа Трамп, вероятно, одобрит первоначально более сдержанную операцию, оставив возможность для дальнейшей эскалации, подчеркивают источники NBC.
Во время визита в Детройт во вторник Трамп заявил протестующим иранцам, что "помощь уже в пути", и назвал ситуацию в стране "хрупкой". Позже США запросили заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Иране на четверг, 15 января, на 23.00 мск, сообщили РИА Новости в органе.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает в отношении Ирана различные меры, выходящие за рамки традиционных авиаударов, включая кибероперации и кампании по дестабилизации правительства.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня 2025 года на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня 2025 года нанесла ракетный удары по базе Аль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. В июне 2025 года официальный представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари заявил, что катарские и американские военные были заранее эвакуированы с военной базы США Аль-Удейд в Катаре, никто из них не пострадал от атак Ирана.