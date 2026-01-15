Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не хочет затяжной войны с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/tramp-2067957290.html
Трамп заявил, что не хочет затяжной войны с Ираном, пишут СМИ
Трамп заявил, что не хочет затяжной войны с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
Трамп заявил, что не хочет затяжной войны с Ираном, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что не хочет затяжной войны с Ираном, и действия военных должны быть быстрыми и... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T04:48:00+03:00
2026-01-15T04:48:00+03:00
в мире
иран
сша
катар
дональд трамп
nbc
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067748394_0:116:3075:1846_1920x0_80_0_0_b0d65be10c2b725e05ed6deb8cf53669.jpg
https://ria.ru/20260115/iran-2067951155.html
https://ria.ru/20260114/iran-2067901150.html
иран
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067748394_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_32e7ef32782a708e44ba1c3552acaad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, катар, дональд трамп, nbc, оон
В мире, Иран, США, Катар, Дональд Трамп, NBC, ООН
Трамп заявил, что не хочет затяжной войны с Ираном, пишут СМИ

NBC: Трамп потребовал от военных быстрых действий против Ирана при необходимости

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что не хочет затяжной войны с Ираном, и действия военных должны быть быстрыми и решительными при необходимости, передает NBC со ссылкой на источники.
"Если он что-то делает, то хочет, чтобы это было решительно", – передает телеканал слова одного из членов администрации.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана заявил, что террористы втягивают Трампа в войну
03:05
Однако советники Трампа не уверены, что режим в Иране падет после первого удара, и опасаются, что у США недостаточно ресурсов для защиты в регионе. В ожидании агрессивного ответа Трамп, вероятно, одобрит первоначально более сдержанную операцию, оставив возможность для дальнейшей эскалации, подчеркивают источники NBC.
Во время визита в Детройт во вторник Трамп заявил протестующим иранцам, что "помощь уже в пути", и назвал ситуацию в стране "хрупкой". Позже США запросили заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Иране на четверг, 15 января, на 23.00 мск, сообщили РИА Новости в органе.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает в отношении Ирана различные меры, выходящие за рамки традиционных авиаударов, включая кибероперации и кампании по дестабилизации правительства.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня 2025 года на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня 2025 года нанесла ракетный удары по базе Аль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. В июне 2025 года официальный представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари заявил, что катарские и американские военные были заранее эвакуированы с военной базы США Аль-Удейд в Катаре, никто из них не пострадал от атак Ирана.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран готов к отражению любой агрессии со стороны США, сообщил источник
Вчера, 19:06
 
В миреИранСШАКатарДональд ТрампNBCООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала