Трамп поручил начать переговоры по импорту критических минералов

"Президент также может предпринять иные действия, которые он сочтёт необходимыми для корректировки импорта критически важных минералов и производных от них продуктов, и устранения связанных с этим угроз национальной безопасности, в том числе в случае, если соглашения, порученные к заключению, не будут достигнуты в течение 180 дней со дня издания указа, не будут выполняться или окажутся неэффективными", - говорится в сообщении.