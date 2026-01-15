https://ria.ru/20260115/tramp-2067950597.html
Трамп поручил начать переговоры по импорту критических минералов
Президент США Дональд Трамп поручил министру торговли Говарду Латнику и торговому представителю США Джеймисону Гриер провести переговоры с американскими...
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп поручил министру торговли Говарду Латнику и торговому представителю США Джеймисону Гриру провести переговоры с американскими союзниками по вопросам импорта критически важных минералов, заявил
Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Трамп
подписал указ в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли 1962 года, поручив министру торговли США
и торговому представителю США совместно вести переговоры с торговыми партнёрами для устранения угрозы подрыва национальной безопасности в связи с импортом переработанных критически важных минералов и производных от них продуктов из любых стран", - говорится в сообщении Белого дома.
Как сообщается, в ходе переговоров администрация будет продвигать внедрение ценовых порогов в торговле критически важным минералами и производными продуктами.
"Президент также может предпринять иные действия, которые он сочтёт необходимыми для корректировки импорта критически важных минералов и производных от них продуктов, и устранения связанных с этим угроз национальной безопасности, в том числе в случае, если соглашения, порученные к заключению, не будут достигнуты в течение 180 дней со дня издания указа, не будут выполняться или окажутся неэффективными", - говорится в сообщении.