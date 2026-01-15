Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Родригес - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/tramp-2067944827.html
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Родригес
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Родригес - РИА Новости, 15.01.2026
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Родригес
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, в ходе которого обсудили множество тем,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T01:58:00+03:00
2026-01-15T01:58:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_046e1b543833fcd3667db34ea57273c7.jpg
https://ria.ru/20260109/tramp-2066966069.html
https://ria.ru/20260115/rodriges-2067941124.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_e9992c7f84aecab1c5d5af2af5c59b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Родригес

Трамп сообщил о хорошем разговоре с Родригес на разные темы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, в ходе которого обсудили множество тем, включая нефть и минералы.
"Обсудили много тем, включая нефть, минералы, торговлю и, конечно, национальную безопасность", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social о состоявшемся разговоре с Родригес.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп допустил, что операция США в Венесуэле была местью Рубио
9 января, 09:14
Как заявил Трамп, разговор с Родригес был "очень хорошим". "Мы добиваемся огромного прогресса, пока помогаем Венесуэле стабилизироваться и восстановиться", - добавил Трамп.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Уполномоченный президент Венесуэлы провела телефонный разговор с Трампом
00:55
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала