Трамп рассказал о телефонном разговоре с Родригес

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, в ходе которого обсудили множество тем, включая нефть и минералы.
"Обсудили много тем, включая нефть, минералы, торговлю и, конечно, национальную безопасность", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social о состоявшемся разговоре с Родригес.
Как заявил Трамп, разговор с Родригес был "очень хорошим". "Мы добиваемся огромного прогресса, пока помогаем Венесуэле стабилизироваться и восстановиться", - добавил Трамп.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.