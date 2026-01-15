Трамп ввел пошлину на импорт передовых микрочипов

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов, следует из текста Президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов, следует из текста указа , опубликованного на сайте Белого дома.

"Я также пришёл к выводу, что необходимо и целесообразно немедленно ввести адвалорную пошлину в размере 25% на импорт определённых передовых вычислительных микросхем и некоторых производных продуктов", - говорится в тексте указа.

Американский лидер добавил, что данная пошлина вступает в силу с 00:01 по восточному стандартному времени (08.01 мск) 15 января.

Пошлина не будет применяется к микросхемам, импортируемым для центров обработки данных, для использования стартапами, для потребительского применения вне дата-центров, а также для использования в государственном секторе США и в рамках усилий по укреплению технологической цепочки поставок Соединённых Штатов.

Как говорится в пояснительной записке Белого дома, список подсанкционных микрочипов включает в себя Nvidia H200 и AMD MI325X.