Трамп ввел пошлину на импорт передовых микрочипов

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов, следует из текста указа, опубликованного на сайте Белого дома.
"Я также пришёл к выводу, что необходимо и целесообразно немедленно ввести адвалорную пошлину в размере 25% на импорт определённых передовых вычислительных микросхем и некоторых производных продуктов", - говорится в тексте указа.
В США предложили запретить продавать передовые чипы в Китай и Россию
5 декабря 2025, 00:33
Американский лидер добавил, что данная пошлина вступает в силу с 00:01 по восточному стандартному времени (08.01 мск) 15 января.
Пошлина не будет применяется к микросхемам, импортируемым для центров обработки данных, для использования стартапами, для потребительского применения вне дата-центров, а также для использования в государственном секторе США и в рамках усилий по укреплению технологической цепочки поставок Соединённых Штатов.
Как говорится в пояснительной записке Белого дома, список подсанкционных микрочипов включает в себя Nvidia H200 и AMD MI325X.
"В ближайшем будущем президент Трамп может ввести более широкие пошлины на импорт полупроводников и производной от них продукции", - говорится в сообщении Белого дома.
Замглавы Минпромторга: Россия способна произвести самый лучший чип в мире
18 сентября 2025, 11:11