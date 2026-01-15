Рейтинг@Mail.ru
Трамп в шутку предложил журналистам несвежее молоко - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 15.01.2026 (обновлено: 11:53 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/tramp-2067941239.html
Трамп в шутку предложил журналистам несвежее молоко
Трамп в шутку предложил журналистам несвежее молоко - РИА Новости, 15.01.2026
Трамп в шутку предложил журналистам несвежее молоко
Президент США Дональд Трамп в шутку предложил журналистам попробовать "полусвежее" молоко из одной бутылки во время пресс-конференции в Белом доме. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T00:59:00+03:00
2026-01-15T11:53:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068013488_0:217:3070:1945_1920x0_80_0_0_89e267a179ce1675a6d7f0a975801263.jpg
https://ria.ru/20260115/tramp-2067940277.html
https://ria.ru/20260114/tramp-2067711884.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068013488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b96f6c880520ee18f9b19764091023d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп в шутку предложил журналистам несвежее молоко

Трамп предложил журналистам попробовать несвежее молоко из одной бутылки

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. 14 января 2026
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. 14 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в шутку предложил журналистам попробовать "полусвежее" молоко из одной бутылки во время пресс-конференции в Белом доме.
"У нас здесь есть молоко. Оно стоит уже пять дней... Я принес его, чтобы пресса могла попробовать. Вы можете передавать его по кругу," – заявил президент.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Трамп рассказал, в чем кроется секрет ясности его ума
00:40
Члены администрации, присутствовавшие на встрече, смеялись над шутками Трампа. Вероятно, молоко было свежим.
Президент также вспомнил, как в детстве все пили из одной бутылки, отметив, что сегодня так уже не делают, но предложил журналистам, если они хотят и доверяют друг другу, попробовать напиток.
Поводом для обсуждения стало решение администрации США обеспечить государственные школы цельным молоком. Эта программа была запущена ещё в 1942 году, однако в 2012 году законодатели, стремясь снизить уровень детского ожирения, запретили выдачу цельного молока в американских школах, оставив только напитки с жирностью 1% и меньше.
Трамп же считает, что простое молоко способствует развитию когнитивных способностей и является лучшей альтернативой сокам и газировкам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп поставил собственную нравственность выше конституции США
Вчера, 03:42
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала