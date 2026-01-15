https://ria.ru/20260115/tramp-2067941239.html
Трамп в шутку предложил журналистам несвежее молоко
Трамп в шутку предложил журналистам несвежее молоко - РИА Новости, 15.01.2026
Трамп в шутку предложил журналистам несвежее молоко
Президент США Дональд Трамп в шутку предложил журналистам попробовать "полусвежее" молоко из одной бутылки во время пресс-конференции в Белом доме. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T00:59:00+03:00
2026-01-15T00:59:00+03:00
2026-01-15T11:53:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068013488_0:217:3070:1945_1920x0_80_0_0_89e267a179ce1675a6d7f0a975801263.jpg
https://ria.ru/20260115/tramp-2067940277.html
https://ria.ru/20260114/tramp-2067711884.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068013488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b96f6c880520ee18f9b19764091023d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп в шутку предложил журналистам несвежее молоко
Трамп предложил журналистам попробовать несвежее молоко из одной бутылки
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в шутку предложил журналистам попробовать "полусвежее" молоко из одной бутылки во время пресс-конференции в Белом доме.
"У нас здесь есть молоко. Оно стоит уже пять дней... Я принес его, чтобы пресса могла попробовать. Вы можете передавать его по кругу," – заявил президент.
Члены администрации, присутствовавшие на встрече, смеялись над шутками Трампа
. Вероятно, молоко было свежим.
Президент также вспомнил, как в детстве все пили из одной бутылки, отметив, что сегодня так уже не делают, но предложил журналистам, если они хотят и доверяют друг другу, попробовать напиток.
Поводом для обсуждения стало решение администрации США
обеспечить государственные школы цельным молоком. Эта программа была запущена ещё в 1942 году, однако в 2012 году законодатели, стремясь снизить уровень детского ожирения, запретили выдачу цельного молока в американских школах, оставив только напитки с жирностью 1% и меньше.
Трамп же считает, что простое молоко способствует развитию когнитивных способностей и является лучшей альтернативой сокам и газировкам.