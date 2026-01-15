Трамп в шутку предложил журналистам несвежее молоко

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. 14 января 2026

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в шутку предложил журналистам попробовать "полусвежее" молоко из одной бутылки во время пресс-конференции в Белом доме.

"У нас здесь есть молоко. Оно стоит уже пять дней... Я принес его, чтобы пресса могла попробовать. Вы можете передавать его по кругу," – заявил президент.

Члены администрации, присутствовавшие на встрече, смеялись над шутками Трампа . Вероятно, молоко было свежим.

Президент также вспомнил, как в детстве все пили из одной бутылки, отметив, что сегодня так уже не делают, но предложил журналистам, если они хотят и доверяют друг другу, попробовать напиток.

Поводом для обсуждения стало решение администрации США обеспечить государственные школы цельным молоком. Эта программа была запущена ещё в 1942 году, однако в 2012 году законодатели, стремясь снизить уровень детского ожирения, запретили выдачу цельного молока в американских школах, оставив только напитки с жирностью 1% и меньше.