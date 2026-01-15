Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, в чем кроется секрет ясности его ума - РИА Новости, 15.01.2026
00:40 15.01.2026
Трамп рассказал, в чем кроется секрет ясности его ума
Президент США Дональд Трамп признался, что сохранять ум крепким ему помогает молоко.
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
барак обама
сша
2026
true
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, барак обама
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что сохранять ум крепким ему помогает молоко.
"Таким образом, молоко улучшит ваши когнитивные способности... Пройдите когнитивный тест. Я прошел множество тестов. И справился с каждым из них, потому что пью молоко," - заявил он во время пресс-конференции в Белом доме.
Президент также отметил, что он с "нетерпением ждет возможности" насладиться этим напитком, когда открывает холодильник.
На встрече также присутствовали дети, чтобы подчеркнуть значимость молока для роста и развития. Президент Трамп наградил одного мальчика медалью за доклад о том, как изготавливается этот продукт.
Трамп неоднократно подчеркивал, что его высокие результаты в тестах на умственные способности удивили даже врачей. А также он не упускал возможности отметить, что только бывшие президенты-демократы Джо Байден и Барак Обама не проходили подобные испытания.
