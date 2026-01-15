https://ria.ru/20260115/tramp-2067940277.html
Трамп рассказал, в чем кроется секрет ясности его ума
Трамп рассказал, в чем кроется секрет ясности его ума - РИА Новости, 15.01.2026
Трамп рассказал, в чем кроется секрет ясности его ума
Президент США Дональд Трамп признался, что сохранять ум крепким ему помогает молоко. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T00:40:00+03:00
2026-01-15T00:40:00+03:00
2026-01-15T00:40:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
барак обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108308_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5ce51d9a2105592578a28a141021004d.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067711884.html
https://ria.ru/20260114/tramp-2067865872.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108308_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_48b30ee82f76de130374b3ae4fa02797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, барак обама
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама
Трамп рассказал, в чем кроется секрет ясности его ума
Трамп признался, что секрет ясности его ума кроется в молоке
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что сохранять ум крепким ему помогает молоко.
"Таким образом, молоко улучшит ваши когнитивные способности... Пройдите когнитивный тест. Я прошел множество тестов. И справился с каждым из них, потому что пью молоко," - заявил он во время пресс-конференции в Белом доме.
Президент также отметил, что он с "нетерпением ждет возможности" насладиться этим напитком, когда открывает холодильник.
На встрече также присутствовали дети, чтобы подчеркнуть значимость молока для роста и развития. Президент Трамп
наградил одного мальчика медалью за доклад о том, как изготавливается этот продукт.
Трамп неоднократно подчеркивал, что его высокие результаты в тестах на умственные способности удивили даже врачей. А также он не упускал возможности отметить, что только бывшие президенты-демократы Джо Байден
и Барак Обама
не проходили подобные испытания.