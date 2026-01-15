https://ria.ru/20260115/tramp-2067938247.html
Трамп заявил о разговоре с руководством Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что ранее в среду провел отличный разговор с руководством Венесуэлы, не уточнив при этом имя собеседницы. РИА Новости, 15.01.2026
Трамп заявил о разговоре с руководством Венесуэлы
Трамп заявил о разговоре с руководством Венесуэлы, не назвав имя собеседницы