Трамп заявил о разговоре с руководством Венесуэлы
00:01 15.01.2026 (обновлено: 00:09 15.01.2026)
Трамп заявил о разговоре с руководством Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что ранее в среду провел отличный разговор с руководством Венесуэлы, не уточнив при этом имя собеседницы. РИА Новости, 15.01.2026
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ранее в среду провел отличный разговор с руководством Венесуэлы, не уточнив при этом имя собеседницы.
"Мы отлично поговорили сегодня, и она потрясающий человек. Мы с ней очень хорошо поработали. (Госсекретарь - ред.) Марко Рубио работает с ней, я разговаривал с ней сегодня утром. У нас был долгий телефонный разговор. Мы многое обсудили, и я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Венесуэлой", - сказал Трамп журналистам, имея в виду, предположительно, уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Операция в Венесуэле не требовала согласия конгресса, заявил Минюст США
