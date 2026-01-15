В ТПП рассказали о работе американских компаний в России

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американские компании, продолжившие работу в России после 2022 года, в целом чувствуют себя устойчиво и демонстрируют прагматичный подход к ведению бизнеса, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

По его словам, наибольшее сокращение присутствия пришлось на IT, телекоммуникации и промышленность, тогда как компании, связанные с локальным производством, сервисами и реальным сектором экономики, в ряде случаев продолжили работу.