В ТПП рассказали о работе американских компаний в России
15:23 15.01.2026 (обновлено: 15:46 15.01.2026)
В ТПП рассказали о работе американских компаний в России
В ТПП рассказали о работе американских компаний в России
Американские компании, продолжившие работу в России после 2022 года, в целом чувствуют себя устойчиво и демонстрируют прагматичный подход к ведению бизнеса,... РИА Новости, 15.01.2026
россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, российский фонд прямых инвестиций, экономика
Россия, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Экономика
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры России и США
Денежные купюры России и США. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американские компании, продолжившие работу в России после 2022 года, в целом чувствуют себя устойчиво и демонстрируют прагматичный подход к ведению бизнеса, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"По подсчетам экспертов, до начала 2022 года на российском рынке были представлены порядка 700 американских компаний. В настоящее время, по разным оценкам, продолжают работать или оказывать услуги бизнесу около 40–50% из них. Это говорит о том, что американский бизнес, ориентированный на долгосрочную экономическую эффективность, сумел адаптироваться к новым условиям и сохранить позиции в России, в целом чувствует себя устойчиво", – сказал он.
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
Глава ТПП рассказал о восстановлении деловых отношений России с Западом
22 декабря 2025, 14:58
По его словам, наибольшее сокращение присутствия пришлось на IT, телекоммуникации и промышленность, тогда как компании, связанные с локальным производством, сервисами и реальным сектором экономики, в ряде случаев продолжили работу.
При этом, Катырин заметил, что уход значительного числа американских корпораций с российского рынка обернулся для них существенными финансовыми потерями. В частности, в РФПИ оценивали их упущенную выгоду в 300 миллиардов долларов, напомнил он.
"Мы и дальше будем исходить из того, что развитие деловых связей с зарубежными партнёрами отвечает интересам устойчивого роста экономики. Там, где есть взаимный интерес и экономическая целесообразность, бизнес всегда найдёт путь для сотрудничества", – заключил глава ТПП РФ.
Магазин Икеа в Москве
Ушедшие из России компании часто жалели об этом, сообщил Силуанов
9 сентября 2025, 09:29
 
РоссияСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФРоссийский фонд прямых инвестицийЭкономика
 
 
