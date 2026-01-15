В ТПП рассказали о работе американских компаний в России

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американские компании, продолжившие работу в России после 2022 года, в целом чувствуют себя устойчиво и демонстрируют прагматичный подход к ведению бизнеса, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"По подсчетам экспертов, до начала 2022 года на российском рынке были представлены порядка 700 американских компаний. В настоящее время, по разным оценкам, продолжают работать или оказывать услуги бизнесу около 40–50% из них. Это говорит о том, что американский бизнес, ориентированный на долгосрочную экономическую эффективность, сумел адаптироваться к новым условиям и сохранить позиции в России, в целом чувствует себя устойчиво", – сказал он.
По его словам, наибольшее сокращение присутствия пришлось на IT, телекоммуникации и промышленность, тогда как компании, связанные с локальным производством, сервисами и реальным сектором экономики, в ряде случаев продолжили работу.
"Мы и дальше будем исходить из того, что развитие деловых связей с зарубежными партнёрами отвечает интересам устойчивого роста экономики. Там, где есть взаимный интерес и экономическая целесообразность, бизнес всегда найдёт путь для сотрудничества", – заключил глава ТПП РФ.
