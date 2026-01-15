Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила, что ее счета в украинских банках заблокированы и она не может внести за себя залог в 1,15 миллиона долларов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. Позднее САП заявила, что будет ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов.
"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу... Но не можешь этого сделать, потому что твои счета заблокированы еще до решения суда", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Тимошенко в социальной сети Facebook*.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская