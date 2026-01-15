Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила, что ее счета в украинских банках заблокированы и она не может внести за себя залог в 1,15 миллиона долларов.

"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу... Но не можешь этого сделать, потому что твои счета заблокированы еще до решения суда", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Тимошенко в социальной сети Facebook*.