Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы - РИА Новости, 15.01.2026
23:41 15.01.2026
Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы
Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила, что ее счета в украинских банках заблокированы и она не может внести... РИА Новости, 15.01.2026
Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы

Тимошенко заявила, что ее счета в украинских банках заблокированы

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко. Архивное фото
Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила, что ее счета в украинских банках заблокированы и она не может внести за себя залог в 1,15 миллиона долларов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. Позднее САП заявила, что будет ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Азаров назвал оправдания Тимошенко по делу о коррупции демагогией и ложью
Вчера, 16:07
"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу... Но не можешь этого сделать, потому что твои счета заблокированы еще до решения суда", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Тимошенко в социальной сети Facebook*.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
САП Украины ходатайствует о залоге для Тимошенко, пишут СМИ
Вчера, 18:58
 
