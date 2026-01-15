САП Украины ходатайствует о залоге для Тимошенко, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины будет ходатайствовать в суде о назначении меры пресечения для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в попытке подкупа депутатов Рады, в виде залога в размере 1,15 миллиона долларов, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на спикера САП Ольгу Постолюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь САП Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен (1,15 миллиона долларов - ред.) для главы парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко", - говорится в сообщении на сайте издания.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.