САП Украины ходатайствует о залоге для Тимошенко, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины будет ходатайствовать в суде о назначении меры пресечения для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в попытке подкупа депутатов Рады, в виде залога в размере 1,15 миллиона долларов, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на спикера САП Ольгу Постолюк.