Рейтинг@Mail.ru
Обвинение Тимошенко доказывает системность коррупции, считают в Венгрии - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/timoshenko-2068150051.html
Обвинение Тимошенко доказывает системность коррупции, считают в Венгрии
Обвинение Тимошенко доказывает системность коррупции, считают в Венгрии - РИА Новости, 15.01.2026
Обвинение Тимошенко доказывает системность коррупции, считают в Венгрии
Обвинения в адрес лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доказывают, что коррупция на Украине - это не отдельные инциденты, а система, заявил... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T18:27:00+03:00
2026-01-15T18:27:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
юлия тимошенко
виктор орбан
манфред вебер
партия "батькивщина"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067756779_0:222:2853:1827_1920x0_80_0_0_1219db47ed9a0644ff3c4c5915de5f97.jpg
https://ria.ru/20260115/timoshenko-2068082468.html
https://ria.ru/20260115/timoshenko-2068041857.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067756779_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_066c75da2c20009308ead9e3b76f9bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, юлия тимошенко, виктор орбан, манфред вебер, партия "батькивщина", национальное антикоррупционное бюро украины (набу), европейская народная партия
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Юлия Тимошенко, Виктор Орбан, Манфред Вебер, Партия "Батькивщина", Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Европейская народная партия
Обвинение Тимошенко доказывает системность коррупции, считают в Венгрии

Орбан: обвинения в адрес Тимошенко доказывают системность коррупции на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Юлия Тимошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 15 янв - РИА Новости. Обвинения в адрес лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доказывают, что коррупция на Украине - это не отдельные инциденты, а система, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Тимошенко пообещала покончить с управлением Украиной из-за границы
Вчера, 15:28
"Вся украинская политическая элита замешана в коррупционных скандалах. На этот раз обвинения выдвинуты против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, чья партия входит в группу "Европейской народной партии" и которую долгое время политически поддерживал (глава партии и фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте - ред.) Манфред Вебер. По данным властей, лидер партии "Батькивщина" стремилась создать систему регулярных взяток в обмен на парламентские голоса. Картина становится все яснее: на Украине это не серия отдельных инцидентов, а системная проблема", - написал Орбан в соцсети Х.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском
Вчера, 13:20
 
В миреУкраинаВенгрияКиевЮлия ТимошенкоВиктор ОрбанМанфред ВеберПартия "Батькивщина"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Европейская народная партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала