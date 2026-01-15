Обвинение Тимошенко доказывает системность коррупции, считают в Венгрии

БУДАПЕШТ, 15 янв - РИА Новости. Обвинения в адрес лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доказывают, что коррупция на Украине - это не отдельные инциденты, а система, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
"Вся украинская политическая элита замешана в коррупционных скандалах. На этот раз обвинения выдвинуты против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, чья партия входит в группу "Европейской народной партии" и которую долгое время политически поддерживал (глава партии и фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте - ред.) Манфред Вебер. По данным властей, лидер партии "Батькивщина" стремилась создать систему регулярных взяток в обмен на парламентские голоса. Картина становится все яснее: на Украине это не серия отдельных инцидентов, а системная проблема", - написал Орбан в соцсети Х.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
