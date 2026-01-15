Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко пообещала покончить с управлением Украиной из-за границы - РИА Новости, 15.01.2026
15:28 15.01.2026
Тимошенко пообещала покончить с управлением Украиной из-за границы
Тимошенко пообещала покончить с управлением Украиной из-за границы
2026-01-15T15:28:00+03:00
2026-01-15T15:28:00+03:00
в мире
украина
юлия тимошенко
владимир зеленский
давид арахамия
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
партия "батькивщина"
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
украина
в мире, украина, юлия тимошенко, владимир зеленский, давид арахамия, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "батькивщина", специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина", Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Тимошенко пообещала покончить с управлением Украиной из-за границы

Юлия Тимошенко
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую антикоррупционные органы обвиняют в попытке подкупа депутатов Рады, пообещала бороться с коррупцией и покончить с управлением Украиной из-за границы.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
"Мы как боролись, так и будем бороться с коррупцией, которая охватила все ветви власти... Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях… Мы не пропустим ни одного законопроекта, который рушит суверенитет Украины, с управлением из-за пределов Украины будет покончено", - сказала Тимошенко во время выступления в зале парламента, которое транслировал YоuTube-канал телеканала "Рада".
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
В миреУкраинаЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийДавид АрахамияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
