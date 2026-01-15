Тимошенко пообещала покончить с управлением Украиной из-за границы

"Мы как боролись, так и будем бороться с коррупцией, которая охватила все ветви власти... Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях… Мы не пропустим ни одного законопроекта, который рушит суверенитет Украины, с управлением из-за пределов Украины будет покончено", - сказала Тимошенко во время выступления в зале парламента, которое транслировал YоuTube-канал телеканала "Рада".