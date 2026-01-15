Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в Верховной Раде. Ее цитирует издание "Страна.ua".



"Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях - от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти на Украине", — сказала она.