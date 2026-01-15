Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 15.01.2026
13:20 15.01.2026 (обновлено: 13:27 15.01.2026)
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 15.01.2026
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в Верховной Раде. Ее цитирует издание... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
в мире, юлия тимошенко, партия "батькивщина", владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Юлия Тимошенко, Партия "Батькивщина", Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском

Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции во время выступления в Раде

© AP Photo / Efrem LukatskyЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в Верховной Раде. Ее цитирует издание "Страна.ua".

"Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях - от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти на Украине", — сказала она.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за Украины
12:13

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера "Батькивщины" с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Ей предъявлены обвинения.

Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении политика. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Польше забили тревогу из-за произошедшего после ударов России по Украине
09:07
 
В миреЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"Владимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
