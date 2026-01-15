Удар под дых. Почему дело Тимошенко грозит катастрофой для Зеленского

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Давид Нармания, Виктор Жданов. На Украине разгорается очередной скандал — опять из-за коррупции. На этот раз в центре внимания оказались лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. О том, как это повлияет на расстановку политических сил, — в материале РИА Новости.
Наличка и записи
Зато по Тимошенко в НАБУ отчитались полностью. Опубликовали видео — четыре пачки стодолларовых купюр, а также разговор с одним из депутатов Верховной рады. Лицо заблюренное, титр: "Руководитель депутатской фракции". Но голос очень похож. К тому же она единственная женщина в Раде на такой позиции.
Из записи следует, что, вероятно, за десять тысяч долларов в месяц собеседник лидера фракции и двое его коллег голосовали так, как им указывали. Общались через мессенджер "Сигнал".
"Против — можете воздерживаться, не голосовать. Просто чтобы не было голоса за. А за — значит за, — объясняет женщина в ролике.
Признается, что хочет "грохнуть большинство" "Слуги народа". По всем кадровым вопросам, уточняет она, голосовать нужно за снятие, но против назначения.
Также призывает поддерживать включение любых законопроектов в повестку дня, чтобы была возможность их отклонить.
"Я отвергаю"
Тимошенко предъявили подозрение. И уже на следующий день пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк сообщила о намерении ведомства ходатайствовать о мере пресечения. Какой именно — еще не решили.
Лидер "Батькивщины" от всего открещивается.
© AP Photo / Efrem LukatskyЮлия Тимошенко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Юлия Тимошенко
Написала в соцсетях: "Обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядка. Я это уже не раз делала".
Как отмечают украинские СМИ, ей может грозить до десяти лет тюрьмы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Важная фигура
Среди прочего, в опубликованном НАБУ видео показаны сообщения, в которых "руководитель фракции" требует голосовать за отставку главы СБУ Василия Малюка*, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля и не поддерживать ни одного из них при назначении на другие посты.
"Для Зеленского принципиальной была отставка Малюка. Что касается Федорова и Шмыгаля, то обоих в ОП давно подозревали в нелояльности к президенту и связях с "антизеленской коалицией" (особенно Федорова). Поэтому вполне могли быть заинтересованы в провале их кандидатур. Но так как напрямую давать такие команды депутатам от "Слуги народа" было не с руки, решили действовать через Тимошенко", — рассуждает обозреватель украинского издания Страна.ua.
Глава киевского режима стремится выстроить новую конфигурацию власти, считает он.
© REUTERS / Annegret HilseВладимир Зеленский
© REUTERS / Annegret Hilse
Владимир Зеленский
"С той же задачей: перебить реализуемый противниками при фактической поддержке европейцев план по его отставке. С этой целью был уволен Малюк, и сейчас СБУ внутри страны будет реально рулить Поклад (первый замглавы СБУ. — Прим. ред.), готовый выполнять приказы Зеленского против НАБУ и САП", — добавляет автор.
Голосовали по этим вопросам во вторник днем. Результат — как в ролике: всех троих уволили, ни Федорова, ни Шмыгаля не утвердили на постах министра обороны и министра энергетики соответственно. Малюком занимались в понедельник — тогда парламентский комитет провалил голосование, но 13 января (со второй попытки) отставку поддержали.
Скандал вокруг СБУ
Многие медийные украинские лица высказывались в поддержку Малюка. Добились компромисса: тот подал заявление, но сохранил возможность продолжить работу в ведомстве.
"Ухожу с должности главы службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня", — сообщил он.
Как указал участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, Зеленский не зря опасается Малюка.
"Доступ к информации открывает широкие возможности для игры, в том числе и политической. С этой точки зрения он представляет для Зеленского и Ермака определенную угрозу. Если они пойдут на него войной, очень многое может всплыть из тех специфических поручений, которые ему давали", — пояснил собеседник РИА Новости.
По его словам, Малюку предлагали арестовать руководство НАБУ и САП, но он отказался это делать.
Выбор невелик
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев уверен: Тимошенко сыграла не последнюю роль в отставке главы СБУ.
"Кроме того, она поддержала Банковую как никто в борьбе с антикоррупционными органами. Не из любви к Зеленскому, конечно. Тимошенко его ненавидит. Но личное здесь неважно. Ей было выгодно ему помогать и зарабатывать на бюджете", — отметил эксперт.
И напомнил, что Тимошенко — опытный политик, умеющий находить контакт с очень разными игроками.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев
"У нее хорошие отношения с американскими республиканцами, с европейцами и целым рядом политических лидеров. Она может использовать это в любой ситуации. Но сейчас Тимошенко стала опорой офиса Зеленского", — добавил экс-парламентарий.
Теперь же у нее, по мнению Царева, остается лишь два варианта: выполнять команды НАБУ и противников Зеленского либо продолжать работать на офис. Причем во втором случае ей явно грозит тюрьма.
"Если Тимошенко сочтет нужным, она обязательно ударит по Зеленскому, который фактически украл у нее победу на президентских выборах 2019-го, когда она уже примеряла, кому какие должности раздать. Такое не забывают. Более того, если Тимошенко, Порошенко* и Арахамия объединятся против главы режима, это может обернуться катастрофой для него", — полагает собеседник РИА Новости.
В случае смены позиции лидера "Батькивщины" в перспективе вероятны изменения и в переговорном процессе. С кадровыми решениями Зеленскому станет сложнее.
Похоже, один из ключевых вопросов внутренней украинской политики заключается в том, согласится ли сотрудничать со следствием Тимошенко или пожертвует собой ради главы режима.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
