Удар под дых. Почему дело Тимошенко грозит катастрофой для Зеленского

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Давид Нармания, Виктор Жданов. На Украине разгорается очередной скандал — опять из-за коррупции. На этот раз в центре внимания оказались лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. О том, как это повлияет на расстановку политических сил, — в материале РИА Новости.

Наличка и записи

Обыски у Тимошенко Арахамии прошли почти синхронно — во вторник поздно вечером. О том, что удалось найти у председателя президентской фракции, пока не сообщается.

Зато по Тимошенко в НАБУ отчитались полностью. Опубликовали видео — четыре пачки стодолларовых купюр, а также разговор с одним из депутатов Верховной рады . Лицо заблюренное, титр: "Руководитель депутатской фракции". Но голос очень похож. К тому же она единственная женщина в Раде на такой позиции.

Из записи следует, что, вероятно, за десять тысяч долларов в месяц собеседник лидера фракции и двое его коллег голосовали так, как им указывали. Общались через мессенджер "Сигнал".

"Против — можете воздерживаться, не голосовать. Просто чтобы не было голоса за. А за — значит за, — объясняет женщина в ролике.

Признается, что хочет "грохнуть большинство" "Слуги народа". По всем кадровым вопросам, уточняет она, голосовать нужно за снятие, но против назначения.

Также призывает поддерживать включение любых законопроектов в повестку дня, чтобы была возможность их отклонить.

"Я отвергаю"

Тимошенко предъявили подозрение. И уже на следующий день пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк сообщила о намерении ведомства ходатайствовать о мере пресечения. Какой именно — еще не решили.

Лидер " Батькивщины " от всего открещивается.

Написала в соцсетях: "Обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядка. Я это уже не раз делала".

Как отмечают украинские СМИ, ей может грозить до десяти лет тюрьмы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Важная фигура

"Для Зеленского принципиальной была отставка Малюка. Что касается Федорова и Шмыгаля, то обоих в ОП давно подозревали в нелояльности к президенту и связях с "антизеленской коалицией" (особенно Федорова). Поэтому вполне могли быть заинтересованы в провале их кандидатур. Но так как напрямую давать такие команды депутатам от "Слуги народа" было не с руки, решили действовать через Тимошенко", — рассуждает обозреватель украинского издания Страна.ua

Глава киевского режима стремится выстроить новую конфигурацию власти, считает он.

"С той же задачей: перебить реализуемый противниками при фактической поддержке европейцев план по его отставке. С этой целью был уволен Малюк, и сейчас СБУ внутри страны будет реально рулить Поклад (первый замглавы СБУ. — Прим. ред.), готовый выполнять приказы Зеленского против НАБУ и САП", — добавляет автор.

Голосовали по этим вопросам во вторник днем. Результат — как в ролике: всех троих уволили, ни Федорова, ни Шмыгаля не утвердили на постах министра обороны и министра энергетики соответственно. Малюком занимались в понедельник — тогда парламентский комитет провалил голосование, но 13 января (со второй попытки) отставку поддержали.

Скандал вокруг СБУ

Многие медийные украинские лица высказывались в поддержку Малюка. Добились компромисса: тот подал заявление, но сохранил возможность продолжить работу в ведомстве.

"Ухожу с должности главы службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня", — сообщил он.

Как указал участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров , Зеленский не зря опасается Малюка.

"Доступ к информации открывает широкие возможности для игры, в том числе и политической. С этой точки зрения он представляет для Зеленского и Ермака определенную угрозу. Если они пойдут на него войной, очень многое может всплыть из тех специфических поручений, которые ему давали", — пояснил собеседник РИА Новости.

По его словам, Малюку предлагали арестовать руководство НАБУ и САП, но он отказался это делать.

Выбор невелик

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев уверен: Тимошенко сыграла не последнюю роль в отставке главы СБУ.

"Кроме того, она поддержала Банковую как никто в борьбе с антикоррупционными органами. Не из любви к Зеленскому, конечно. Тимошенко его ненавидит. Но личное здесь неважно. Ей было выгодно ему помогать и зарабатывать на бюджете", — отметил эксперт.

И напомнил, что Тимошенко — опытный политик, умеющий находить контакт с очень разными игроками.

"У нее хорошие отношения с американскими республиканцами, с европейцами и целым рядом политических лидеров. Она может использовать это в любой ситуации. Но сейчас Тимошенко стала опорой офиса Зеленского", — добавил экс-парламентарий.

Теперь же у нее, по мнению Царева, остается лишь два варианта: выполнять команды НАБУ и противников Зеленского либо продолжать работать на офис. Причем во втором случае ей явно грозит тюрьма.

"Если Тимошенко сочтет нужным, она обязательно ударит по Зеленскому, который фактически украл у нее победу на президентских выборах 2019-го, когда она уже примеряла, кому какие должности раздать. Такое не забывают. Более того, если Тимошенко, Порошенко* и Арахамия объединятся против главы режима, это может обернуться катастрофой для него", — полагает собеседник РИА Новости.

В случае смены позиции лидера "Батькивщины" в перспективе вероятны изменения и в переговорном процессе. С кадровыми решениями Зеленскому станет сложнее.

Похоже, один из ключевых вопросов внутренней украинской политики заключается в том, согласится ли сотрудничать со следствием Тимошенко или пожертвует собой ради главы режима.