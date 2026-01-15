Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 15.01.2026
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Среди погибших при теракте в Хорлах оказалось 16 женщин и двое детей, сообщил РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
черное море
вооруженные силы украины
владимир сальдо
херсонская область
черное море
Сальдо: среди погибших при ударе ВСУ по Хорлам 16 женщин и двое детей

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Среди погибших при теракте в Хорлах оказалось 16 женщин и двое детей, сообщил РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо.
"Уже установлено, что в результате теракта погибли шесть мужчин, 16 женщин и два ребенка", — заявил собеседник агентства.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Сальдо рассказал, что его потрясло после теракта ВСУ в Хорлах
05:29
По его словам, специалисты продолжают опознание для определения личностей погибших. Всего жертвами украинской агрессии стали 29 человек.
Первого января ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Пострадали не менее 60 человек. Возбуждено дело о теракте.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка
12 января, 15:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЧерное мореВооруженные силы УкраиныВладимир Сальдо
 
 
