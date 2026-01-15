https://ria.ru/20260115/terakt-2068023479.html
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах - РИА Новости, 15.01.2026
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Среди погибших при теракте в Хорлах оказалось 16 женщин и двое детей, сообщил РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:30:00+03:00
2026-01-15T12:30:00+03:00
2026-01-15T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
черное море
вооруженные силы украины
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066071535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3354f943c91dd0ff7ded3bb75d2182c9.jpg
https://ria.ru/20260115/saldo-2067960328.html
https://ria.ru/20260112/vsu-2067393216.html
херсонская область
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066071535_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76532d148d26f70b0692c1ad474a9549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , черное море, вооруженные силы украины, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Черное море, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Сальдо: среди погибших при ударе ВСУ по Хорлам 16 женщин и двое детей