Вскрытие тела, найденного в районе поисков Баумгертнера, еще не завершили

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вскрытие тела, найденного в районе поисков экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, еще не завершено, его личность не подтверждена, сообщила РИА Новости пресс-служба британской военной базы "Акротири" на Кипре, где проводили вскрытие.

"Вскрытие пока не было завершено, у нас пока нет результатов... Я не могу подтвердить личность мертвого человека", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военной базы.