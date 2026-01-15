https://ria.ru/20260115/telo-2068093378.html
Вскрытие тела, найденного в районе поисков Баумгертнера, еще не завершили
Вскрытие тела, найденного в районе поисков Баумгертнера, еще не завершили
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вскрытие тела, найденного в районе поисков экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, еще не завершено, его личность не подтверждена, сообщила РИА Новости пресс-служба британской военной базы "Акротири" на Кипре, где проводили вскрытие.
"Вскрытие пока не было завершено, у нас пока нет результатов... Я не могу подтвердить личность мертвого человека", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военной базы.
Представители "Акротири" подтвердили, что вскрытие осуществляется в четверг.
Полиция Кипра
вела масштабные поиски Баумгертнера
с 11 января. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя.