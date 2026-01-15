Рейтинг@Mail.ru
Вскрытие тела, найденного в районе поисков Баумгертнера, еще не завершили - РИА Новости, 15.01.2026
15:59 15.01.2026 (обновлено: 16:29 15.01.2026)
Вскрытие тела, найденного в районе поисков Баумгертнера, еще не завершили
Вскрытие тела, найденного в районе поисков Баумгертнера, еще не завершили - РИА Новости, 15.01.2026
Вскрытие тела, найденного в районе поисков Баумгертнера, еще не завершили
Вскрытие тела, найденного в районе поисков экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, еще не завершено, его личность не подтверждена, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
кипр
владислав баумгертнер
уралкалий
кипр
в мире, кипр, владислав баумгертнер, уралкалий
В мире, Кипр, Владислав Баумгертнер, Уралкалий
Вскрытие тела, найденного в районе поисков Баумгертнера, еще не завершили

РИА Новости: найденное в районе поисков Баумгертнера тело еще не опознали

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вскрытие тела, найденного в районе поисков экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, еще не завершено, его личность не подтверждена, сообщила РИА Новости пресс-служба британской военной базы "Акротири" на Кипре, где проводили вскрытие.
"Вскрытие пока не было завершено, у нас пока нет результатов... Я не могу подтвердить личность мертвого человека", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военной базы.
Представители "Акротири" подтвердили, что вскрытие осуществляется в четверг.
Полиция Кипра вела масштабные поиски Баумгертнера с 11 января. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя.
Бывший генеральный директор ОАО Уралкалий Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Друг Баумгертнера назвал основную версию гибели экс-главы "Уралкалия"
© 2026 МИА «Россия сегодня»
