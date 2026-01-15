Рейсы между Москвой и Тегераном выполняются в штатном режиме

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Рейсы между Москвой и Тегераном после ночного закрытия воздушного пространства над Ираном выполняются в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Шереметьево".
«
"Рейсы выполняются штатно", - ответили в "Шереметьево" на вопрос о рейсах из "Шереметьево" в Тегеран и в обратном направлении.
Ночью с 14 на 15 января сервис Flightradar24 объявил о том, что власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной более чем на два часа на фоне протестов, страна принимает только международные рейсы, имеющие специальное разрешение. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Тегеран от 14 января был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Сейчас ограничения в воздушном пространстве Ирана сняты.
Рейсы в столицу Ирана из России выполняются "Аэрофлотом" и иранской авиакомпанией Mahan Air из московского аэропорта "Шереметьево". Всего по этому маршруту летает пять рейсов в неделю.