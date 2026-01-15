Рейтинг@Mail.ru
Рейсы между Москвой и Тегераном выполняются в штатном режиме - РИА Новости, 15.01.2026
16:12 15.01.2026
Рейсы между Москвой и Тегераном выполняются в штатном режиме
Рейсы между Москвой и Тегераном выполняются в штатном режиме
Рейсы между Москвой и Тегераном после ночного закрытия воздушного пространства над Ираном выполняются в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
тегеран (город)
иран
москва
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
mahan air
тегеран (город)
иран
москва
в мире, тегеран (город), иран, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, mahan air
В мире, Тегеран (город), Иран, Москва, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Mahan Air
Рейсы между Москвой и Тегераном выполняются в штатном режиме

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Рейсы между Москвой и Тегераном после ночного закрытия воздушного пространства над Ираном выполняются в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Шереметьево".
"Рейсы выполняются штатно", - ответили в "Шереметьево" на вопрос о рейсах из "Шереметьево" в Тегеран и в обратном направлении.

В Тегеран из "Шереметьево" в четверг вылетели рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и Mahan Air, сейчас они находятся в полете. Рейс Mahan Air из Тегерана прибыл в Москву в четверг в 13.14 мск, прилет рейса "Аэрофлота" из столицы Ирана ожидается в 20.57 мск, следует из онлайн-табло "Шереметьево".
Ночью с 14 на 15 января сервис Flightradar24 объявил о том, что власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной более чем на два часа на фоне протестов, страна принимает только международные рейсы, имеющие специальное разрешение. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Тегеран от 14 января был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Сейчас ограничения в воздушном пространстве Ирана сняты.
Рейсы в столицу Ирана из России выполняются "Аэрофлотом" и иранской авиакомпанией Mahan Air из московского аэропорта "Шереметьево". Всего по этому маршруту летает пять рейсов в неделю.
Иран открыл воздушное пространство
В миреТегеран (город)ИранМоскваШереметьево (аэропорт)АэрофлотMahan Air
 
 
