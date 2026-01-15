Рейтинг@Mail.ru
Тегеран пригрозил Катару ударами в случае атаки США, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
05:10 15.01.2026
Тегеран пригрозил Катару ударами в случае атаки США, пишут СМИ
Тегеран пригрозил Катару ударами в случае атаки США, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
Тегеран пригрозил Катару ударами в случае атаки США, пишут СМИ
Тегеран уведомил Катар, что нанесет удары по целям на его территории в случае атаки США на Иран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 15.01.2026
Тегеран пригрозил Катару ударами в случае атаки США, пишут СМИ

WP: Иран сообщил Катару, что ударит по целям на его территории при атаке США

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тегеран уведомил Катар, что нанесет удары по целям на его территории в случае атаки США на Иран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
"Тегеран недавно сообщил Дохе, что осуществит ответ против Катара, если США ударят по Ирану", - пишет издание.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства
04:46
По его данным, Иран сообщил Катару, что главной целью в таком случае будет расположенная в стране авиабаза Аль-Удейд, где присутствуют американские военные.
Кроме того, издание пишет, что последствий от распространения потенциального конфликта опасаются в Ираке. Местное движение "Катаиб Хезболлах" пригрозило США ответом в случае атаки на Иран.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в ИРИ захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
00:21
 
В миреСШАИранКатарДональд ТрампАмир Саид ИраваниАнтониу ГутеррешХезболлаООН
 
 
