Задержанный США танкер "Вероника" фиксировали у Арубы под флагом Гайаны - РИА Новости, 15.01.2026
18:07 15.01.2026
Задержанный США танкер "Вероника" фиксировали у Арубы под флагом Гайаны
Задержанный США танкер "Вероника" фиксировали у Арубы под флагом Гайаны - РИА Новости, 15.01.2026
Задержанный США танкер "Вероника" фиксировали у Арубы под флагом Гайаны
Задержанный США в четверг танкер "Вероника" в последний раз фиксировался у берегов Арубы в Карибском море под флагом Гайаны, выяснило РИА Новости на основе... РИА Новости, 15.01.2026
в мире, сша, аруба, карибское море
В мире, США, Аруба, Карибское море
Задержанный США танкер "Вероника" фиксировали у Арубы под флагом Гайаны

Захваченный США танкер "Вероника" фиксировали у берегов Арубы под флагом Гайаны

© U.S. Southern Command/XВоеннослужащие США в рамках действий оперативной группы "Южное копье" задержали в Карибском бассейне судно Veronica
Военнослужащие США в рамках действий оперативной группы Южное копье задержали в Карибском бассейне судно Veronica - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© U.S. Southern Command/X
Военнослужащие США в рамках действий оперативной группы "Южное копье" задержали в Карибском бассейне судно Veronica
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Задержанный США в четверг танкер "Вероника" в последний раз фиксировался у берегов Арубы в Карибском море под флагом Гайаны, выяснило РИА Новости на основе онлайн-данных передачи информации о нахождении судна.
Ранее в четверг Южное военное командование США (SOUTHCOM) сообщило о захвате этого танкера в Карибском бассейне.
Как следует из данных, с которыми ознакомилось РИА Новости, 12 дней назад танкер находился у берегов Арубы.
Захват танкера "Вероника" стал шестым случаем за месяц с введения президентом США Дональдом Трампом блокады в отношении перевозки венесуэльской нефти. Ранее силами США были захвачены ряд других нефтяных танкеров, в том числе "Маринера" и "София".
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
США пригрозили захватывать танкеры, покидающие Венесуэлу без их разрешения
12 января, 21:53
 
