Задержанный США танкер "Вероника" фиксировали у Арубы под флагом Гайаны
Задержанный США танкер "Вероника" фиксировали у Арубы под флагом Гайаны - РИА Новости, 15.01.2026
Задержанный США танкер "Вероника" фиксировали у Арубы под флагом Гайаны
Задержанный США в четверг танкер "Вероника" в последний раз фиксировался у берегов Арубы в Карибском море под флагом Гайаны, выяснило РИА Новости на основе... РИА Новости, 15.01.2026
Задержанный США танкер "Вероника" фиксировали у Арубы под флагом Гайаны
Захваченный США танкер "Вероника" фиксировали у берегов Арубы под флагом Гайаны