17:45 15.01.2026 (обновлено: 18:39 15.01.2026)
США задержали танкер в Карибском бассейне
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Американские военные задержали в Карибском бассейне танкер "Вероника", сообщило Южное командование ВС США.
Операцию провели до рассвета силами морской пехоты и ВМС из состава объединенной оперативной группы "Южное копье". Поддержку оказали министерства внутренней безопасности и юстиции. Высадка осуществлялась с борта авианосца USS Gerald R. Ford.
В командовании заявили, что судно "Вероника" стало "очередным танкером, действовавшим в нарушение установленного президентом США карантина на суда с подсанкционной нефтью в Карибском регионе".
Американская сторона официально не раскрыла информацию о владельце танкера, стране его регистрации и пункте назначения груза. Как выяснило РИА Новости на основе онлайн-данных, в последний раз судно фиксировалось у берегов Арубы под флагом Гайаны.
Захват танкера "Вероника" стал шестым случаем за месяц с момента введения блокады. Ранее в рамках операций группы "Южное копье" американцы задержали суда "Маринера" и "София". Как подчеркнули в МИД России, захват "Маринеры" стал серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что США не раз получали информацию о принадлежности танкера и его мирном статусе.
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: первый удар США по судну на Карибах был с замаскированного самолета
Заголовок открываемого материала