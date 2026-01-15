США задержали танкер в Карибском бассейне

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Американские военные задержали в Карибском бассейне танкер "Вероника", сообщило Южное командование ВС США.

Операцию провели до рассвета силами морской пехоты и ВМС из состава объединенной оперативной группы "Южное копье". Поддержку оказали министерства внутренней безопасности и юстиции. Высадка осуществлялась с борта авианосца USS Gerald R. Ford.

© U.S. Southern Command/X Военнослужащие США в рамках действий оперативной группы "Южное копье" задержали в Карибском бассейне судно Veronica

В командовании заявили, что судно "Вероника" стало "очередным танкером, действовавшим в нарушение установленного президентом США карантина на суда с подсанкционной нефтью в Карибском регионе".

Американская сторона официально не раскрыла информацию о владельце танкера, стране его регистрации и пункте назначения груза. Как выяснило РИА Новости на основе онлайн-данных, в последний раз судно фиксировалось у берегов Арубы под флагом Гайаны.