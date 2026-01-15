СМИ: на нидерландский остров Кюрасао прибыл танкер с нефтью из Венесуэлы

ГААГА, 15 янв - РИА Новости. Танкер с венесуэльской нефтью прибыл в порт острова Кюрасао, входящего в состав Королевства Нидерландов, для временного хранения топлива в резервуарах по просьбе правительства США, сообщает телерадиокорпорация NOS.