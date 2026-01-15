"Никто не видел". На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Новая тактика российских войск с применением безэкипажных катеров (БЭК) "Сириус-82" в дельте реки Днепр может сильно затруднить положение ВСУ, пишет польское издание Interia.

Издание уточняет со ссылкой на источники, что в рядах украинских военных "таких беспилотников еще никто не видел".