https://ria.ru/20260115/syktyvkar-2068168697.html
Число пострадавших при инциденте в Сыктывкаре возросло до 12
Число пострадавших при инциденте в Сыктывкаре возросло до 12 - РИА Новости, 15.01.2026
Число пострадавших при инциденте в Сыктывкаре возросло до 12
Число пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре возросло до 12 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:07:00+03:00
2026-01-15T20:07:00+03:00
2026-01-15T20:14:00+03:00
происшествия
сыктывкар
республика коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068125667_0:404:721:810_1920x0_80_0_0_c1eefb2a7ce8aaeb55e26ad1e6d8c37d.jpg
https://ria.ru/20260114/pozhar-2067903055.html
сыктывкар
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068125667_0:338:721:879_1920x0_80_0_0_5e6e5bfc89ff849c84c2ee5968290d66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сыктывкар, республика коми
Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми
Число пострадавших при инциденте в Сыктывкаре возросло до 12
Число пострадавших при инциденте в учебном центре МВД в Сыктывкаре выросло до 12