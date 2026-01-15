Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при инциденте в Сыктывкаре возросло до 12 - РИА Новости, 15.01.2026
20:07 15.01.2026 (обновлено: 20:14 15.01.2026)
Число пострадавших при инциденте в Сыктывкаре возросло до 12
Число пострадавших при инциденте в Сыктывкаре возросло до 12 - РИА Новости, 15.01.2026
Число пострадавших при инциденте в Сыктывкаре возросло до 12
Число пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре возросло до 12 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 15.01.2026
происшествия, сыктывкар, республика коми
Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми
Число пострадавших при инциденте в Сыктывкаре возросло до 12

Число пострадавших при инциденте в учебном центре МВД в Сыктывкаре выросло до 12

© Фото : Прокуратура Республики Коми/TelegramЭкстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Прокуратура Республики Коми/Telegram
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Число пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре возросло до 12 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Количество пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД увеличилось до 12 человек", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
Ранее в региональном МВД сообщали, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар уже ликвидирован, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Минздрав Коми ранее уточнял, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек, один из них отказался от госпитализации.
