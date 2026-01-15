https://ria.ru/20260115/syktyvkar-2068147801.html
Восемь пострадавших в учебном центре МВД в Сыктывкаре доставили в больницы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Восемь пострадавших при инциденте в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре находятся в стационарах, сообщил министр здравоохранения республики Коми Ирина Кондратьева.
"Девять пострадавших, один амбулаторный из них. Четверо госпитализированы в республиканскую больницу, 4 - в городскую больницу Эжвинского района. Итого в стационарах на сегодня находится 8 человек. Там есть отравление продуктами горения и есть ожоги кожных покровов и верхних дыхательных путей", - сказала она на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации главы и правительства республики.
Кондратьева проинспектировала оказание медпомощи пострадавшим в ходе инцидента в центре профподготовки МВД по Коми
"Пациенты, которые находятся под интенсивным наблюдением здесь в республиканской больнице, осмотрены главными специалистами. В Городской больнице Эжвинского района пациенты также осмотрены. Им оказывается необходимый объем интенсивной терапии. Будут осмотрены нашими главными внештатными специалистами. И будет согласовываться лечение с федеральным центром", - сказала министр.
Ранее в региональной полиции сообщали, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
, несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар был локализован на площади 340 квадратных метров, а затем ликвидирован, сообщало управление МЧС РФ
по Коми. Минздрав уточнял, что при взрыве светошумовой гранаты в Сыктывкаре пострадали девять человек, один из них отказался от госпитализации. Пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Городскую Эжвинскую больницу, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии, уточняло ведомство. СК
возбудил дело о халатности.
Минздрав Коми сообщал, что из-за сильного задымления на месте инцидента в центре профподготовки МВД пришлось эвакуировать 200 человек.