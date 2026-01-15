https://ria.ru/20260115/syktyvkar-2068090734.html
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар - РИА Новости, 15.01.2026
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар
Пожар в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре ликвидирован, следует из сообщения ГУМЧС по республике Коми. РИА Новости, 15.01.2026
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар после взрыва