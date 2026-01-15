Рейтинг@Mail.ru
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар
15:45 15.01.2026 (обновлено: 15:54 15.01.2026)
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар - РИА Новости, 15.01.2026
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар
Пожар в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре ликвидирован, следует из сообщения ГУМЧС по республике Коми. РИА Новости, 15.01.2026
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар

В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар после взрыва

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Пожар в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре ликвидирован, следует из сообщения ГУМЧС по республике Коми.
"Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Ранее в региональном МВД сообщили, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, несколько человек обратились за медицинской помощью.
Минздрав Коми уточнил, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек. Пострадавшие госпитализированы в республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу, один человек от госпитализации отказался, медпомощь была оказана на месте. Состояние четырех пациентов крайне тяжелое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Двести человек были эвакуированы из-за сильного задымления.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Сыктывкаре завели дело после взрыва в административном здании МВД
Сыктывкар
 
 
