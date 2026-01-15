Рейтинг@Mail.ru
Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
14:53 15.01.2026 (обновлено: 17:57 15.01.2026)
Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Республики Коми. РИА Новости, 15.01.2026
Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре

Состояние четверых пострадавших при взрыве в Сыктывкаре крайне тяжелое

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Республики Коми.
"Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек", — заявили в ведомстве.
Их доставили в больницы, состояние четырех пациентов крайне тяжелое. Один человек отказался от госпитализации, ему помогли на месте.
В министерстве добавили, что из здания после взрыва эвакуировали 200 человек. Вскоре пожарные ликвидировали возгорание.
Как пишет Life, в центре шли строительные работы. По одной из версий, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело о халатности.
В Ингушетии семь человек пострадали при взрыве газа в частном доме
6 января, 18:57
