С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Республики Коми.
"Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек", — заявили в ведомстве.
Их доставили в больницы, состояние четырех пациентов крайне тяжелое. Один человек отказался от госпитализации, ему помогли на месте.
© Фото : Прокуратура Республики Коми/TelegramПоследствия взрыва гранаты в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Последствия взрыва гранаты в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
В министерстве добавили, что из здания после взрыва эвакуировали 200 человек. Вскоре пожарные ликвидировали возгорание.
Как пишет Life, в центре шли строительные работы. По одной из версий, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело о халатности.