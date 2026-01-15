Рейтинг@Mail.ru
В Сыктывкаре завели дело после взрыва в административном здании МВД
14:35 15.01.2026 (обновлено: 14:41 15.01.2026)
В Сыктывкаре завели дело после взрыва в административном здании МВД
В Сыктывкаре завели дело после взрыва в административном здании МВД
сыктывкар, россия, республика коми, происшествия
Сыктывкар, Россия, Республика Коми, Происшествия
В Сыктывкаре завели дело после взрыва в административном здании МВД

РИА Новости: в Сыктывкаре завели дело после взрыва в центре профподготовки МВД

© СоцсетиВзрыв в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Взрыв в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Соцсети
Взрыв в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после хлопка в административном здании МВД в Сыктывкаре, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в СУСК России по республике Коми.
Ранее в региональном МВД сообщили, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, несколько человек обратились за медицинской помощью, пожар был локализован.
"Возбуждено уголовное дело по факту хлопка в одном из административных зданий регионального МВД (часть 2 статьи 293 УК РФ). По данным следствия, 15 января произошел хлопок в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкар. В результате происшествия есть пострадавшие", - говорится в сообщении ведомства.
В СУСК отметили, что на месте работают следователи и криминалисты, устанавливается полная картина произошедшего.
В доме в Уссурийске, где произошел взрыв газа, жили дети
10:40
 
СыктывкарРоссияРеспублика КомиПроисшествия
 
 
